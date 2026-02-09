Galatasaray Ödülü Gülser Corat’a

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Reşat Dabak, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, Galatasaray Ödülü Uzman Seçici Kurul üyesi ve QNB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve seçici kurul üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Galatasaraylılar Derneği Başkanı Av. Metin Sinan Aslan, derneğin kuruluş sürecini anlattı. 2025 Galatasaray Ödülü Seçici Kurul Başkanı Sait Mısırlıoğlu da 14 yıldır verilen Galatasaray Ödülü’nün tarihsel süreci ile ilgili bilgi verdi.

Seçici kurul üyesi ve QNB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, “Yetiştiğim aile, gençlik yıllarım ve profesyonel yaşamım boyunca kazandığım deneyimler bana kadın-erkek eşitliğinin önemini öğretti. Özellikle 40 yılı aşan iş hayatım boyunca kadınerkek birlikte çalışmanın olumlu etkilerini yaşayarak gördüm. Türkiye’de erkek istihdam oranı yüzde 67 iken kadın istihdam oranı sadece 32. Bu rakamlar, üretim kapasitemizin büyük bir bölümünün sistem dışında olduğunu gösteriyor” dedi.

Konuşmaların ardından Galatasaraylılar Derneği Başkanı Av. Metin Sinan Aslan, bu yıl “kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği” temasıyla verilen ödülün sahibini açıkladı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Saniye Gülser Corat’a ödülünü Aslan takdim etti.

UNESCO’da yaptığı çalışmaları anlatan Saniye Gülser Corat, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumun ana önceliklerinden biri haline getirdiğini, kadın üst düzey yönetici oranını yüzde 9’dan yüzde 51’e çıkardığını söyledi.

Yapay zekâ ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarından da söz eden Corat, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artmasını sağlayacak çalışmalara da imza attı.