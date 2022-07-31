AKP iktidarı yurttaşı komedyene çevirdi, ekonomik krize böyle isyan ettiler: Güldüren paylaşımlar...
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