AKP iktidarı yurttaşı komedyene çevirdi, ekonomik krize böyle isyan ettiler: Güldüren paylaşımlar...

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 18:16
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