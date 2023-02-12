Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak
Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye'ye yardım için taşıyan Server Beşirli, "Kış soğuğunda evsiz kalmanın ne olduğunu iyi biliriz" ifadelerini kullanmıştı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra insanların takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli (34), yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gönderilecek.
Azerbaycanlılar, Türkiye'deki depremlerin ardından yaralarının sarılması için adeta seferber oldu. Zengininden fakirine, çocuğundan yaşlısına tüm Azerbaycanlılar, Türkiye'ye yardım etmek için çaba sarf ediyor ve yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.
Türkiye'ye yardımda bulunmak için çaba sarf edenlerden biri de Bakü yakınlarındaki Ceyranbatan kasabasında yaşayan Server Beşirli.
Önce kendisi ve ailesine ait eşyaları yardım toplama merkezine ulaştıran Beşirli, şimdi eski arabasıyla kasabada dolaşıyor ve yardım etmek isteyenlerin eşyalarını ilgili yere ulaştırmak için topluyor. Beşirli'ye iki kuzeni de yardımcı oluyor.
Eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında hareket ederken çekilen fotoğrafları sosyal medyada çok paylaşılan ve milyonların gönlünde taht kuran Beşirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeş ülkede yaşanan depremler nedeniyle çok üzüldüğünü ve bir nebze de olsun yardım etmeyi istediğini söyledi.
Deprem bölgesinde havanın çok soğuk olduğunu, insanların evlerine giremediğini hatırlatan Beşirli, "O insanlar için verebileceğim sıcak giysi ve yataklardır. Elimden gelen buydu. Yardımlar bugün de sürüyor. Eş, dost, akraba beni arıyorlar ve yardımlarını ulaştırmamı istiyorlar. Yardımları topluyorum ve götürüp toplama merkezine teslim ediyorum. Arabam eski olsa da kalbimiz temiz ve zengin. Kardeş ülkemize yardım etmek bizim borcumuz" dedi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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