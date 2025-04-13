Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul’u aydınlattı!

Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul’u aydınlattı!
DHA
13 Nisan 2025 Pazar, 09:39
Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul’u aydınlattı!

İstanbul'da baharın habercisi olarak bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul’u aydınlattı!

Türkiye'nin birçok yerinden görülen ve saat 06.24'te tamamen batan renkli Dolunay, battığı sırada Üsküdar sahilde, Kız Kulesi ile birlikte ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul’u aydınlattı!

Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı.

Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul’u aydınlattı!

Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu. Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.

Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul’u aydınlattı!

NEDEN PEMBE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi 'Pembe Dolunay' olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor. Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor.

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