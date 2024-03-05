Bartın'da derede kirlilik: Askeri bölgedeki suya karıştı

DHA
05 Mart 2024 Salı, 11:28
Bartın'da derede kirlilik: Askeri bölgedeki suya karıştı

Bartın'da rengi değişip, kötü koku yaymayan başlayan dereye, askeri bölgedeki helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun karıştığı tespit edildi. Ekipler, derenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bartın'da derede kirlilik: Askeri bölgedeki suya karıştı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Horhor Deresi'nde renk değişimi ve kötü koku fark edenler, ihbarda bulundu.

Bartın'da derede kirlilik: Askeri bölgedeki suya karıştı

Bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, derede inceleme yapıp, sudan numune aldı.

Bartın'da derede kirlilik: Askeri bölgedeki suya karıştı

İlk incelemede, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun dereye karıştığı tespit edildi.

Bartın'da derede kirlilik: Askeri bölgedeki suya karıştı

Küçük Liman Bölgesi'nden Karadeniz'e dökülen derenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Bartın'da derede kirlilik: Askeri bölgedeki suya karıştı
Bartın dere kirlilik

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