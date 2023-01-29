Beklenen kar yağışı başladı! Türkiye beyaza büründü, yollar kapandı

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde, etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yolda kar örtüsünün oluşmaması için Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Karayolları ekipleri, dik rampaları ve virajlı yollarıyla bilinen Bolu Dağı'nda buzlanmayı önlemek için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı.