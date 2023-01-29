Beklenen kar yağışı başladı! Türkiye beyaza büründü, yollar kapandı
Türkiye, son yılların en kurak kurak kışını geçiriyor. Ocak ayının sonuna rağmen çoğu yerde beklenen kar bir türlü yağmamıştı. Dün akşam saatleri itibarıyla birçok kentte kar yağışı etkisini gösterdi.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Karabük'te kar yağışı etkili olmaya başladı.
Ovacık ilçesinde başlayan kar doğayı beyaz örtüyle kapladı.
Öte yandan Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aniden bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeleri noktasında uyarılar yapılıyor.
Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Kısa sürede kent beyaza bürünürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yokuşta kalan araçları iterek yardım etti.
Karayolları ve Yozgat Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı kar yağışı, Van ve ilçelerinde akşam saatlerinde başladı.
Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı.
Van Büyükşehir Belediye ekipleri, mahalle ve mezra yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.
Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde, etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yolda kar örtüsünün oluşmaması için Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Karayolları ekipleri, dik rampaları ve virajlı yollarıyla bilinen Bolu Dağı'nda buzlanmayı önlemek için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.
Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı.
Bitlis'te de günlerdir etkili olan soğuk hava, yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte çocuklar kartopu oynadı, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.
- Hakkari
Hakkari'de sabah yüksek kesimlerde başlayan kar, akşam kent merkezinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte, araçların üzeri karla kaplandı.
2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
- Muş
Muş'ta akşam etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü.
Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı sonrası yurttaşlar soluğu Yedikuyular Kayak Merkezi’nde aldı.
Kar keyfini yaşayan bir grup vatandaş ise kar yağışını davul zurna eşliğinde kutladı.
YOLLAR KAPANDI
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Elazığ ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
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