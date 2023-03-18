Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı? Çanakkale Zaferi ne zaman?
Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı.
Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, her yıl yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nda askerlerimizin şanlı mücadelesi, Anadolu halkına azim, umut, kararlılık aşılayarak İstiklal Harbi'ne kıvılcım olmasını sağladı.
Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleri, 'Çanakkale Savaşı' adıyla tarihteki yerini aldı. Her yıl 18 Mart günü, Çanakkale Zaferi olarak resmi törenlerle kutlanıyor.
Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlanıyor.
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