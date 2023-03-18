Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı? Çanakkale Zaferi ne zaman?

Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.