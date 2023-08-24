Çanakkale’de orman yangınının 3. gününde yanan alanlar böyle görüntülendi

İHA
24 Ağustos 2023 Perşembe, 08:19
<p>Çanakkale’de başlayan yangın 3. gününe girdi. </p>

Çanakkale’de başlayan yangın 3. gününe girdi. 

<p>Ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. </p>

Ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 

<p>Hava araçlarının denizden su alabilmesi için boğaz deniz trafiği tekrar çift yönlü olarak kapatıldı. </p>

Hava araçlarının denizden su alabilmesi için boğaz deniz trafiği tekrar çift yönlü olarak kapatıldı. 

<p>Yanan alanlar dron kamerasıyla böyle görüntülendi.</p>

Yanan alanlar dron kamerasıyla böyle görüntülendi.

<p>Merkezi bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını 3. gününe girerken sabahın ilk saatlerinden itibaren takviye hava araçları ile çalışmalar hızlandırıldı. </p>

Merkezi bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını 3. gününe girerken sabahın ilk saatlerinden itibaren takviye hava araçları ile çalışmalar hızlandırıldı. 

<p>Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaptı. </p>

Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaptı. 

<p>Günün ilk ışıkları ile yangının boyutu dron kamerasına yansıdı.</p>

Günün ilk ışıkları ile yangının boyutu dron kamerasına yansıdı.

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