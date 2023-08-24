Çanakkale’de orman yangınının 3. gününde yanan alanlar böyle görüntülendi
Çanakkale’de başlayan yangın 3. gününe girdi.
Ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Hava araçlarının denizden su alabilmesi için boğaz deniz trafiği tekrar çift yönlü olarak kapatıldı.
Yanan alanlar dron kamerasıyla böyle görüntülendi.
Merkezi bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını 3. gününe girerken sabahın ilk saatlerinden itibaren takviye hava araçları ile çalışmalar hızlandırıldı.
Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaptı.
Günün ilk ışıkları ile yangının boyutu dron kamerasına yansıdı.
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