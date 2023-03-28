Cumhurbaşkanı adayları kim? 2023 seçiminde kaç cumhurbaşkanı adayı var?
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi için Geçici Aday Listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı. YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı. Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da cumhurbaşkanı adayı oldu.
Peki, Cumhurbaşkanı adayları kim? 2023 seçimlerinde kaç cumhurbaşkanı adayı var?
Kemal Kılıçdaroğlu
Güçlendirilmiş Parlamenter sisteme geçiş vaat eden ve Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.
Muharrem İnce
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, imza sürecinin başlamasının ardından 4'üncü günde 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti.
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan AKP, MHP, BBP,Yeniden Refah Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu.
Sinan Oğan
Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı. Ata İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- Benzine büyük zam!
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
- 'Sahte diploma' iddiası: Suç duyurusunda bulundular