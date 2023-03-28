Cumhurbaşkanı adayları kim? 2023 seçiminde kaç cumhurbaşkanı adayı var?

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi için Geçici Aday Listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı. YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı. Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da cumhurbaşkanı adayı oldu.

Peki, Cumhurbaşkanı adayları kim? 2023 seçimlerinde kaç cumhurbaşkanı adayı var?