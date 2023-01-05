Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği Balık Gölü tamamen dondu
Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği, Ağrı'daki Balık Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buz tuttu.
Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan göl, yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Adaları, doğası, kuş ve balık türleriyle doğa tutkunlarının bölgedeki uğrak noktaları arasında yer alan göl, 2 bin 241 rakımda bulunuyor.
Yazın kampçıları ağırlayan göl, son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.
Balık gölü nerededir?
Balık Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Aras Dağları üzerinde Türkiye'nin en yüksek göllerinden biridir. Ağrı ili sınırları içerisinde yer alan ve oluşum bakımından volkanik set gölü olan bu göl, 30 km² alana sahiptir. Denizden yüksekliği 2.241 metre, en derin yeri 37 m'dir.
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