Dünya Sokak Hayvanları Günü önemi nedir? Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları 2023
Dünya Sokak Hayvanları Günü, sokakta zor şartlar altında yaşamını sürdüren hayvanlara dikkat çekmeyi sağlanyan bir gündür. Dünya Sokak Hayvanları Günü'nün ne zaman olduğu, ne zaman ilan edildiği, öneminin ne olduğu ve Dünya Sokak Hayvanları günü mesajları merak ediliyor. Peki, Dünya Sokak Hayvanları Günü önemi nedir? Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları 2023...
Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanmaktadır. Dünya Sokak Hayvanları Günü önemi nedir? Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları 2023... İşte ayrıntılar...
DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN?
Her yıl takvimler 4 Nisan'ı gösterdiğinde o gün Dünya Sokak Hayvanları Günü olarak belirlenmiştir. 2010 yılında, Hollanda’daki sokak hayvanı vakıflarının girişimiyle ilan edilen bu özel günde; sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara ve çözümlerine dikkat çekilmeye çalışılıyor.
DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara dikkat çekmek ve bu sorunları engellemek için hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır.
DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ MESAJLARI
"İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü kutlu olsun."
"4 Ekim dünya hayvan hakları günü. Birgün değil hergün onlarında bu hayatta hakları olmalı. Can parçası onlar."
"Bir canlıya karşı uygulanan şiddetin son bulduğu bir dünya umuduyla Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü kutlu olsun. Onlar bizlere emanet biz Allaha."
"Dünya Hayvan Hakları Günü’nde insanlar olarak hayvan dostlarımızın da iyi bir yaşam hak ettiğini unutmayalım. Daha iyi yasalarla daha güzel bir dünyada hep birlikte yaşamak mümkün."
"Her canlının yaşam hakkına saygı duymak gerektiğini hatırlatarak 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nü kutluyorum. Umarım hepimiz dilsiz dostlarımıza sahip çıkarız."
"Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun."
"Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü Kutlu Olsun."
"Sevgi ve yaşam paylaştıkça güzeldir.. Sokak hayvanlarını koruyup sevelim."
"Korumak yetmiyor, sevin. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun."
"Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım."
"Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya dileğiyle..."
"Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz."
"Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır."
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