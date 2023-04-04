Dünya Sokak Hayvanları Günü, sokakta zor şartlar altında yaşamını sürdüren hayvanlara dikkat çekmeyi sağlanyan bir gündür. Dünya Sokak Hayvanları Günü'nün ne zaman olduğu, ne zaman ilan edildiği, öneminin ne olduğu ve Dünya Sokak Hayvanları günü mesajları merak ediliyor. Peki, Dünya Sokak Hayvanları Günü önemi nedir? Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları 2023...

Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanmaktadır. Dünya Sokak Hayvanları Günü önemi nedir? Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları 2023... İşte ayrıntılar...