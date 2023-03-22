Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü ne zaman? Dünya Su Günü önemi nedir?
Hayatımızı idame ettirebilmemiz için en önemli besin kaynağımız olan su, dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında temel unsur olduğu gibi, vücudumuzdan artık ve zehirli maddelerin atılmasında da mühim bir vazifeyi yerine getirir. Peki, Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü ne zaman? Dünya Su Günü önemi nedir?
Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun ortalama 1,6 milyarlık kısmı güvenli ve temiz su kaynaklarına erişimde sorun yaşıyor. Peki, Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü ne zaman? Dünya Su Günü önemi nedir?
DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?
Dünya Su Günü, her yıl artan su krizine farkındalık oluşturabilmek adına 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edil özel bir gündür.
DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMAN?
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini 'Dünya Su Günü' olarak ilan etti.
DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu. Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.
DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI
- Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.
- Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.
- Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.
- Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.
- Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!
- Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.
- Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!
- Bugün 22 Mart, Dünya Su Günü Kutlu Olsun. Sular boşa akmasın geleceğimiz kurumasın. İleride küresel ısınmayla birlikte sorun yaşamak istemiyorsak kullandığımız suları tasarruf ederek kullanmalı su kaynaklarımızı kimyasal maddelerle kirletmemeliyiz.
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