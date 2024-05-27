Esenler'de rögarda yaşanan patlamada dairenin duvarı yıkıldı

İtfaiye ekipleri de patlamanın meydana geldiği yerde ve duvarı yıkılan dairede ayrıntılı inceleme yaptı. Olay yerine gelen İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki gazı ve elektriği kesti. İGDAŞ ekipleri rögarda ölçüm yaptı.