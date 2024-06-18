Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu işte böyle yakalandı

Yazar Eylem Tok ve estetik cerrah Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu, annesi ile ABD’de yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2024 Salı, 10:45
Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu işte böyle yakalandı

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazanın ardından önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçan Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, ABD’de 5 kez eyalet değiştirdi.

Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu işte böyle yakalandı

New York'a giden Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti. Anne-oğul son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti.

Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu işte böyle yakalandı

Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı.

Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu işte böyle yakalandı

Posta'nın haberine göre; Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu işte böyle yakalandı

Restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve döndü. 8 polis eve düzenlediği baskınla anne-oğulu yakaladı. Tok, “Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim” dedi. 

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