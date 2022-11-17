Fatih'te 10 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasındaki hasar ortaya çıktı

"GAZ KOKUSU HİSSETTİK"

Olayla ilgili konuşan Ahmet Sargın, "Bir gaz kokusu hissettik. Kayınpederim uyardı. Patlayan binanın tam karşısında eşimin abisiyle dayısı oturuyordu. Gaz kokusu olunca İGDAŞ ekibini aradılar. Ekipler 10 dakika içinde geldi. Etrafı kontrol altına aldılar. Akşam patlamanın olduğunu duydum. Kayınvalidemi aradım. Çok büyük bir patlama olduğunu söyledi. Çok korkmuşlar. Sağlık açısından onlar da bir şey yok. Evde hasar var. Dolaplar patlamış. Balkonun kapısı yıkılmış" dedi.