Gençlerin İstanbul'da vakit geçirebileceği yerler

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 11:19
<p>Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Binlerce genç İstanbul’a gelmek için hazırlık yapmaya başladı. İstanbul’a yeni gelecek gençler, akranlarının nerede vakit geçirdiğini merak ediyor.</p> <p>İşte gençlerin İstanbul'da vakit geçirmeyi tercih ettiği yerler:</p>

Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Binlerce genç İstanbul’a gelmek için hazırlık yapmaya başladı. İstanbul’a yeni gelecek gençler, akranlarının nerede vakit geçirdiğini merak ediyor.

İşte gençlerin İstanbul'da vakit geçirmeyi tercih ettiği yerler:

<p><strong>1. Kadıköy (Bahariye Caddesi)</strong></p> <p>İstanbul’un Kadıköy ilçesi gençlerin uğrak mekanlarından biridir. Kadıköy’deki Bahariye Caddesi de gezilmesi gereken yerlerdendir.</p>

1. Kadıköy (Bahariye Caddesi)

İstanbul’un Kadıköy ilçesi gençlerin uğrak mekanlarından biridir. Kadıköy’deki Bahariye Caddesi de gezilmesi gereken yerlerdendir.

<p><strong>2. Kadıköy (Çilek Sokak)</strong></p> <p>Çilek Sokak, gençlerin severek alışveriş yaptığı sokaklardan biridir. Çilek Sokak, Kadıköy'ün meşhur Boğa Heykeli'nin arka sokağında yer alıyor.</p>

2. Kadıköy (Çilek Sokak)

Çilek Sokak, gençlerin severek alışveriş yaptığı sokaklardan biridir. Çilek Sokak, Kadıköy'ün meşhur Boğa Heykeli'nin arka sokağında yer alıyor.

<p><strong>3. Kadıköy (Moda Sahil)</strong></p> <p>Yaz aylarında çimlerde oturup arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir yer istiyorsanız, Moda sahilini tercih edebilirsiniz.</p>

3. Kadıköy (Moda Sahil)

Yaz aylarında çimlerde oturup arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir yer istiyorsanız, Moda sahilini tercih edebilirsiniz.

<p><strong>4. Kadıköy (Caddebostan Plajı)</strong></p> <p>Yazın İstanbul'da yüzmek için Caddebostan Plajı'na gidebilirsiniz. Kadıköy’deki otobüs duraklarından 16D ve 16 gibi otobüsler ile 20 dakikada Caddebostan Plajı’na gidebilirsiniz.</p>

4. Kadıköy (Caddebostan Plajı)

Yazın İstanbul'da yüzmek için Caddebostan Plajı'na gidebilirsiniz. Kadıköy’deki otobüs duraklarından 16D ve 16 gibi otobüsler ile 20 dakikada Caddebostan Plajı’na gidebilirsiniz.

<p><strong>5. Kadıköy (Afife Batur Kütüphanesi)</strong></p> <p>Kadıköy’ü gezdikten sonra ders çalışmak için modern ve sessiz bir kütüphane arıyorsanız, Afife Batur Kütüphanesi'ni ziyaret edebilirsiniz.</p>

5. Kadıköy (Afife Batur Kütüphanesi)

Kadıköy’ü gezdikten sonra ders çalışmak için modern ve sessiz bir kütüphane arıyorsanız, Afife Batur Kütüphanesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

<p><strong>6. Kadıköy (Müze Gazhane)</strong></p> <p>Müze Gazhane, Kadıköy’de İBB tarafından 9 Temmuz 2021 tarihinde yurttaşların kullanımına açıldı. Yeni dönemde kültür – sanat odaklı bir “<strong>yaşam alanı</strong>” konseptiyle İstanbul’a kazandırılan Müze Gazhane'de yemek yiyebilir, kültür-sanat etkinliklerine katılabilirsiniz.</p>

6. Kadıköy (Müze Gazhane)

Müze Gazhane, Kadıköy’de İBB tarafından 9 Temmuz 2021 tarihinde yurttaşların kullanımına açıldı. Yeni dönemde kültür – sanat odaklı bir “yaşam alanı” konseptiyle İstanbul’a kazandırılan Müze Gazhane'de yemek yiyebilir, kültür-sanat etkinliklerine katılabilirsiniz.

<p><strong>7. Kadıköy (Barlar Sokağı)</strong></p> <p>Barlar Sokağı, akşam eğlenmek isteyen gençlerin sevdiği sokaklardandır. Kadıköy Barlar Sokağı gece hayatını seven gençlerin ortak buluşma noktasıdır.</p>

7. Kadıköy (Barlar Sokağı)

Barlar Sokağı, akşam eğlenmek isteyen gençlerin sevdiği sokaklardandır. Kadıköy Barlar Sokağı gece hayatını seven gençlerin ortak buluşma noktasıdır.

<p><strong>8. Kadıköy (Akmar Pasajı)</strong></p> <p>Akmar Pasajı öğrenciler tarafından ders kitabı ve müzik albümü satın almak için tercih ediliyor. Pasajda onlarca sahaf ve müzik dükkanı bulunuyor.</p>

8. Kadıköy (Akmar Pasajı)

Akmar Pasajı öğrenciler tarafından ders kitabı ve müzik albümü satın almak için tercih ediliyor. Pasajda onlarca sahaf ve müzik dükkanı bulunuyor.

<p><strong>9. Kadıköy (Barış Manço Evi)</strong></p> <p>Kadıköy Moda’ya geldiğinizde <strong>Barış Manço Evi</strong>’ni ziyaret etmeden gitmeyin. 9 Haziran 2010’da açılışı yapılan ev ile müzisyenin sanatçı kimliğinin yanı sıra farklı özelliklerini de yansıtan bir mekân oluşturuldu.</p>

9. Kadıköy (Barış Manço Evi)

Kadıköy Moda’ya geldiğinizde Barış Manço Evi’ni ziyaret etmeden gitmeyin. 9 Haziran 2010’da açılışı yapılan ev ile müzisyenin sanatçı kimliğinin yanı sıra farklı özelliklerini de yansıtan bir mekân oluşturuldu.

<p><strong>10. Kadıköy (Antikacılar Sokağı)</strong></p> <p>Plak dinlemeyi seviyorsanız, antika eşyalardan hoşlanıyorsanız, Kadıköy Antikacılar Sokağı'nı gezi listenize eklemeyi unutmayın.</p>

10. Kadıköy (Antikacılar Sokağı)

Plak dinlemeyi seviyorsanız, antika eşyalardan hoşlanıyorsanız, Kadıköy Antikacılar Sokağı'nı gezi listenize eklemeyi unutmayın.

<p><strong>11. Kadıköy (Spotçular Çarşısı)</strong></p> <p>Spotçular Çarşısı, Kadıköy’de ev tutmayı düşünen gençlerin 2.el eşya bulabileceği bir sokaktır. Sokakta birçok ikinci el eşya satan dükkan bulunuyor.</p>

11. Kadıköy (Spotçular Çarşısı)

Spotçular Çarşısı, Kadıköy’de ev tutmayı düşünen gençlerin 2.el eşya bulabileceği bir sokaktır. Sokakta birçok ikinci el eşya satan dükkan bulunuyor.

<p><strong>12. Kadıköy (Salı Pazarı)</strong></p> <p>Kadıköy Salı Pazarı 2. el kıyafet ve antika eşya seven gençlerin tercih ettiği bir pazardır.</p>

12. Kadıköy (Salı Pazarı)

Kadıköy Salı Pazarı 2. el kıyafet ve antika eşya seven gençlerin tercih ettiği bir pazardır.

<p><strong>13. Beşiktaş (Dolmabahçe Sarayı)<br /></strong></p> <p>Kadıköy’ü gezip bitirdikten sonra vapurla İstanbul’un Beşiktaş ilçesine geçebilirsiniz. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edebilirsiniz.</p>

13. Beşiktaş (Dolmabahçe Sarayı)

Kadıköy’ü gezip bitirdikten sonra vapurla İstanbul’un Beşiktaş ilçesine geçebilirsiniz. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edebilirsiniz.

<p><strong>14. Beşiktaş (Deniz Müzesi)</strong></p> <p>Beşiktaş sahilinde bulunan Deniz Müzesi de İstanbul'da ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. İstanbul Deniz Müzesi, Türkiye'nin denizcilik alanında en büyük müzesidir, içerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından dünyanın sayılı müzelerinden biridir.</p>

14. Beşiktaş (Deniz Müzesi)

Beşiktaş sahilinde bulunan Deniz Müzesi de İstanbul'da ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. İstanbul Deniz Müzesi, Türkiye'nin denizcilik alanında en büyük müzesidir, içerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından dünyanın sayılı müzelerinden biridir.

<p><strong>15. Beşiktaş (Ortaköy)</strong></p> <p>Beşiktaş sahilinden yürüyerek 20 dakikada Ortaköy’e varabilirsiniz. Ortaköy’de kumpir yemeyi unutmayın.</p>

15. Beşiktaş (Ortaköy)

Beşiktaş sahilinden yürüyerek 20 dakikada Ortaköy’e varabilirsiniz. Ortaköy’de kumpir yemeyi unutmayın.

<p><strong>16.Beşiktaş (Yıldız Parkı ve Maçka Parkı)</strong></p> <p>Yıldız ve Maçka Parkı Beşiktaş’ın 2 güzel parkıdır. Yıldız ve Maçka Parkı sakinlik ve huzur isteyen gençlerin uğrak noktasıdır.</p>

16.Beşiktaş (Yıldız Parkı ve Maçka Parkı)

Yıldız ve Maçka Parkı Beşiktaş’ın 2 güzel parkıdır. Yıldız ve Maçka Parkı sakinlik ve huzur isteyen gençlerin uğrak noktasıdır.

<p><strong>17. Fatih (Tarihi Yarımada)</strong></p> <p>Eminönü sahilinde balık ekmek yedikten sonra Mısır Çarşısı’nı gezebilirsiniz. Tarihi Yarımada'da Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Camisi'ni, Gülhane Parkı, Kapalı Çarşı  ve Halı Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.</p>

17. Fatih (Tarihi Yarımada)

Eminönü sahilinde balık ekmek yedikten sonra Mısır Çarşısı’nı gezebilirsiniz. Tarihi Yarımada'da Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Camisi'ni, Gülhane Parkı, Kapalı Çarşı  ve Halı Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

<p><strong>18. Üsküdar (Çınaraltı)</strong></p> <p>Üsküdar sahilinden otobüse binerek kısa sürede Çınaraltı’na ulaşabilirsiniz. Çınaraltı’nda çay içerek ve simit yiyerek, sahili izleyebilirsiniz.</p>

18. Üsküdar (Çınaraltı)

Üsküdar sahilinden otobüse binerek kısa sürede Çınaraltı’na ulaşabilirsiniz. Çınaraltı’nda çay içerek ve simit yiyerek, sahili izleyebilirsiniz.

<p><strong>19. Adalar</strong></p> <p>Adalar özellikle yaz mevsiminde oldukça ziyaretçi çekiyor. Adalar'da denize girebilir veya bisiklet sürebilirsiniz.</p>

19. Adalar

Adalar özellikle yaz mevsiminde oldukça ziyaretçi çekiyor. Adalar'da denize girebilir veya bisiklet sürebilirsiniz.

<p><strong>20. Boğaz Turu</strong></p> <p>Şehir hatları vapurunun Boğaz Hattı seferi ile Eminönü'nden Anadolu Hisarı'na kadar Boğaz turu yapabilirsiniz.</p>

20. Boğaz Turu

Şehir hatları vapurunun Boğaz Hattı seferi ile Eminönü'nden Anadolu Hisarı'na kadar Boğaz turu yapabilirsiniz.

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