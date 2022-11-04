Hakkâri'deki Cilo buzullarında erime artarak devam ediyor

Bölgede buzulların erimesiyle oluşan göletlerin görülebildiğini ifade eden Selçuk, "Buzullardan yapılan çeşitli analizlerle bu bölgenin iklimsel döngüsünü çıkarabilirsiniz. Bu bölgeye baktığımız zaman buzul barındıran kara buzulu dediğimiz buzullar bir tek bu bölgede var. Bir sürü buzul morfolojisi var ama 30 metreyi aşkın buzul katmanlarının olduğu başka bir bölge yok. Koruma altına alınması güzel bir şey. Bilimsel çalışmalar için önemli noktalardan birisi. Buradaki buzullar muhtemelen Cilo'nun aşağı eteklerine kadar iniyordu. 2000'li yıllara kadar da belki burası buzullarla kaplıydı ama şu anda baktığınız zaman bu buzulları sadece 3 bin 400 ve 3 bin 600 kotlarında, kuzey eteklerinde kısmi olarak 30 metre kalınlığında görebiliyorsunuz. Belki 25 veya 50 yıl sonra bu buzul katman kalınlığını göremeyeceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.