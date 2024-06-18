Havalimanlarında yeni dönem: Hangi yolcular uçağa binemeyecek?

Uçuş izni almadan veya sivil havacılık ya da mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA-dron uçuran ve güvenlik güçlerince tespit edilen kişiler 60 bin lira ceza ödeyecek.

Teklifin bayram sonrasında Meclis Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.