Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandılar: Midelerinden 1.5 kilo uyuşturucu çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İran’dan Türkiye’ye turist kılığında gelen yabancı uyruklu 2 uyuşturucu kuryesinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 20:28
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran’da şüpheli 2 kişiyi takibe aldı.

İran’dan Türkiye’ye turist kılığında giren yabancı uyruklu 2 kişi adım adım takip edildi. Şüpheliler Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.

Ardından hastaneye sevk edilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. 2 şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

Yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sabiha Gökçen Havalimanı haberleri Sabiha Gökçen haberleri

İlgili Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tatil yoğunluğu hazırlığı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tatil yoğunluğu hazırlığı
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı'nın pasaportuna İstanbul Havalimanı'nda el konuldu

DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı'nın pasaportuna İstanbul Havalimanı'nda el konuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler