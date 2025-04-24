İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!

İstanbul deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor.

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. 1. derece, 2. derece ve 3. derece deprem riski olan ilçeler bulunuyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.