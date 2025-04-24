İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!
Haber Merkezi
24 Nisan 2025 Perşembe, 09:27
İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!

İstanbul deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor. 

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. 1. derece, 2. derece ve 3. derece deprem riski olan ilçeler bulunuyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!

AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

İstanbul’daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD’ın hazırladığı ‘Kırmızı Eylem’ planında yer alan bilgiler şu şekilde:

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!

Anadolu Yakası Riskli Mahalleler

MALTEPE: Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Yalı, Zümrütevler, Çınar, Altıntepe, Feyzullah, İdealtepe

PENDİK: Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca, Ahmet Yesevi

SULTANBEYLİ: Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif

TUZLA: Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon, Aydıntepe

ATAŞEHİR: İçerenköy

KARTAL: Hürriyet, Karlıktepe, Orhantepe, Atalar, Esentepe Petrol İş, Cevizli

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!

Avrupa Yakası Riskli Mahalleler

ŞİŞLİ: Paşa, Merkez

ZEYTİNBURNU: Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkez Efendi, Gökalp

AVCILAR: Deniz Köşkler, Cihangir, Ambarlı, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Firüzköy, M. Kemal Paşa, Yeşilkent

BAĞCILAR: Yıldıztepe, Evren, Kirazlı, Demirkapı, Hürriyet, Merkez, Fevzi Çakmak, Yenigün, Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Çınar, Yenimahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Mahmutbey, Fatih, Barbaros, Göztepe, Sancaktepe

BAHÇELİEVLER: Şirinevler, Zafer, Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet, Yenibosna, Çobançeşme, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak

BAKIRKÖY: Osmaniye, Kartaltepe, Yeşilköy, Zeytinlik, Şenlikköy, Ataköy 2-5-6, Ataköy 3-4-11, Ataköy 7-8-9, Cevizlik, Yenimahalle

BAŞAKŞEHİR: Ziya Gökalp, Şahintepe, Güvercintepe

BAYRAMPAŞA: Altıntepsi, Muratpaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım, Kartaltepe

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!

BEYLİKDÜZÜ: Barış, Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Adnan Kahveci, Dereağzı, Cumhuriyet, Gürpınar, Büyükşehir, Sahil

BEYOĞLU: Piyalepaşa, Piri Paşa, Kaptanpaşa, Fetih Tepe, Keçeci Piri, Hacıahmet

BÜYÜKÇEKMECE: Batıköy, Fatih, Pınartepe, Güzelce, Atatürk, Hürriyet

ESENLER: Fatih, Nine Hatun, Menderes, Kazım Karabekir, Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis, Çifte Havuzlar

ESENYURT: Atatürk, Örnek, Saadet dere, İnönü, Namık Kemal, Yenikent, Fatih, İncirtepe, Ardıçlı, Güzelyurt, Mehter Çeşme, Pınar, Talatpaşa, Merkez

EYÜPSULTAN: Nişanca, Topcular, Düğmeciler, Defterdar, İslambey, Karadolap, Güzeltepe

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!

GAZİOSMANPAŞA: Merkez, Sarıgöl, Yıldız Tabya

GÜNGÖREN: Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak, A.Nafiz Gürman, Haznedar, Genç Osman, Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih İzmen, Güven, Tozkoparan

KAĞITHANE: Talatpaşa, Merkez, Gürsel

KÜÇÜKÇEKMECE: Kanarya, Cumhuriyet, Cennet, İnönü, Yeliova, Gültepe, Fevzi çakmak, Halkalı, İstasyon, Yenimahalle, Söğütlüçeşme, Kartaltepe, Sultan Murat, Fatih, Kemalpaşa, Atakent

FATİH: Mevlanakapı, Şehremini, Akşemseddin, Seyyid Ömer, Ayvansaray, Kocamustafapaşaü, Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim, Yedikule, Hırkai Şerif, Balat, İskenderpaşa, Topkapı, Silivri Kapı, Atıkalı, Molla Gürani, Sümbül Efendi, Ali Kuşcu, Haseki Sultan, Zeyrek, Karagümrük, Cerrahpaşa, Aksaray, Cibali, Emin Sinan

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