İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından... Deprem haritası güncellendi: En riskli ilçeler açıklandı!
İstanbul deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor.
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. 1. derece, 2. derece ve 3. derece deprem riski olan ilçeler bulunuyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL
İstanbul’daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD’ın hazırladığı ‘Kırmızı Eylem’ planında yer alan bilgiler şu şekilde:
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler
MALTEPE: Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Yalı, Zümrütevler, Çınar, Altıntepe, Feyzullah, İdealtepe
PENDİK: Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca, Ahmet Yesevi
SULTANBEYLİ: Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif
TUZLA: Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon, Aydıntepe
ATAŞEHİR: İçerenköy
KARTAL: Hürriyet, Karlıktepe, Orhantepe, Atalar, Esentepe Petrol İş, Cevizli
Avrupa Yakası Riskli Mahalleler
ŞİŞLİ: Paşa, Merkez
ZEYTİNBURNU: Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkez Efendi, Gökalp
AVCILAR: Deniz Köşkler, Cihangir, Ambarlı, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Firüzköy, M. Kemal Paşa, Yeşilkent
BAĞCILAR: Yıldıztepe, Evren, Kirazlı, Demirkapı, Hürriyet, Merkez, Fevzi Çakmak, Yenigün, Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Çınar, Yenimahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Mahmutbey, Fatih, Barbaros, Göztepe, Sancaktepe
BAHÇELİEVLER: Şirinevler, Zafer, Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet, Yenibosna, Çobançeşme, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak
BAKIRKÖY: Osmaniye, Kartaltepe, Yeşilköy, Zeytinlik, Şenlikköy, Ataköy 2-5-6, Ataköy 3-4-11, Ataköy 7-8-9, Cevizlik, Yenimahalle
BAŞAKŞEHİR: Ziya Gökalp, Şahintepe, Güvercintepe
BAYRAMPAŞA: Altıntepsi, Muratpaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım, Kartaltepe
BEYLİKDÜZÜ: Barış, Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Adnan Kahveci, Dereağzı, Cumhuriyet, Gürpınar, Büyükşehir, Sahil
BEYOĞLU: Piyalepaşa, Piri Paşa, Kaptanpaşa, Fetih Tepe, Keçeci Piri, Hacıahmet
BÜYÜKÇEKMECE: Batıköy, Fatih, Pınartepe, Güzelce, Atatürk, Hürriyet
ESENLER: Fatih, Nine Hatun, Menderes, Kazım Karabekir, Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis, Çifte Havuzlar
ESENYURT: Atatürk, Örnek, Saadet dere, İnönü, Namık Kemal, Yenikent, Fatih, İncirtepe, Ardıçlı, Güzelyurt, Mehter Çeşme, Pınar, Talatpaşa, Merkez
EYÜPSULTAN: Nişanca, Topcular, Düğmeciler, Defterdar, İslambey, Karadolap, Güzeltepe
GAZİOSMANPAŞA: Merkez, Sarıgöl, Yıldız Tabya
GÜNGÖREN: Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak, A.Nafiz Gürman, Haznedar, Genç Osman, Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih İzmen, Güven, Tozkoparan
KAĞITHANE: Talatpaşa, Merkez, Gürsel
KÜÇÜKÇEKMECE: Kanarya, Cumhuriyet, Cennet, İnönü, Yeliova, Gültepe, Fevzi çakmak, Halkalı, İstasyon, Yenimahalle, Söğütlüçeşme, Kartaltepe, Sultan Murat, Fatih, Kemalpaşa, Atakent
FATİH: Mevlanakapı, Şehremini, Akşemseddin, Seyyid Ömer, Ayvansaray, Kocamustafapaşaü, Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim, Yedikule, Hırkai Şerif, Balat, İskenderpaşa, Topkapı, Silivri Kapı, Atıkalı, Molla Gürani, Sümbül Efendi, Ali Kuşcu, Haseki Sultan, Zeyrek, Karagümrük, Cerrahpaşa, Aksaray, Cibali, Emin Sinan
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