Korkulan oldu: İstanbul’da ayçiçeği tarlalarında ‘çayır tırtılı’ istilası
Çatalca'daki ayçiçeği tarlaları da 'çayır tırtılı' istilasından zarar gördü. Tırtıllar çiftçilerin traktörlerini bile sardı. Yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğinin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde zarar verdi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri istilacı tırtıl türüyle havadan ilaçlama yaparak mücadele etti.
"TARLALARA BÜYÜK HASAR VERDİ"
Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Daha öncede larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazla. Yoldan oluk oluk geçiyorlar. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.
"KENDİ İMKANLARIMIZLA İLAÇLADIK"
20 gün önce çok sayıda kelebek gördüklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:
"Biz araziye girdik ve gördük ki ayçiçeklerini bir gecede yemişler. Bu tarladan 30 ton mal alacaksam, 9 tonu zarar gördü. Bu tarladan karımız 8-9 ton olacaktı, onu da götürdü zaten. Yetkililere haber verdik. Drone göndereceğiz ilaçlama yapacak dediler. Bir gün geldi drone, aşağı yukarı 100 dönümlük ilaçlama yaptı. Bir daha da gelmedi. Biz traktörle girip ilaçladık, çiğnedik ayçiçeklerini, yani oradan da bir zararımız var."
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