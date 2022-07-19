Korkulan oldu: İstanbul’da ayçiçeği tarlalarında ‘çayır tırtılı’ istilası

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 12:15
<p>Çatalca'daki ayçiçeği tarlaları da 'çayır tırtılı' istilasından zarar gördü. Tırtıllar çiftçilerin traktörlerini bile sardı. Yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğinin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde zarar verdi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri istilacı tırtıl türüyle havadan ilaçlama yaparak mücadele etti.</p>

Çatalca'daki ayçiçeği tarlaları da 'çayır tırtılı' istilasından zarar gördü. Tırtıllar çiftçilerin traktörlerini bile sardı. Yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğinin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde zarar verdi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri istilacı tırtıl türüyle havadan ilaçlama yaparak mücadele etti.

<p>İstanbul'da Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Bunun ardından gelen tırtıl istilası, tarlalarda büyük tahribat yarattı. Hatta binlerce tırtılın sardığı traktörler görünmez hale geldi.</p>

İstanbul'da Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Bunun ardından gelen tırtıl istilası, tarlalarda büyük tahribat yarattı. Hatta binlerce tırtılın sardığı traktörler görünmez hale geldi.

<p>Tırtılların, yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeklerinin gelişimini engellediği belirtilirken, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin havadan, çiftçilerin ise traktörlerle ilaçlama yaparak mücadeleyi sürdürüyor. </p>

Tırtılların, yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeklerinin gelişimini engellediği belirtilirken, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin havadan, çiftçilerin ise traktörlerle ilaçlama yaparak mücadeleyi sürdürüyor. 

<p>Çayır tırtılları nedeniyle bazı tarlalarda çoğu ayçiçeğinin zarar gördüğü, çiçek vermediği gözlendi.</p>

Çayır tırtılları nedeniyle bazı tarlalarda çoğu ayçiçeğinin zarar gördüğü, çiçek vermediği gözlendi.

<p><strong>"TARLALARA BÜYÜK HASAR VERDİ"</strong></p> <p>Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk,<em> "Daha öncede larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazla. Yoldan oluk oluk geçiyorlar. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor"</em> dedi.</p>

"TARLALARA BÜYÜK HASAR VERDİ"

Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Daha öncede larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazla. Yoldan oluk oluk geçiyorlar. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.

<p><strong>"KENDİ İMKANLARIMIZLA İLAÇLADIK"</strong></p> <p>20 gün önce çok sayıda kelebek gördüklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:</p> <p><em>"Biz araziye girdik ve gördük ki ayçiçeklerini bir gecede yemişler. Bu tarladan 30 ton mal alacaksam, 9 tonu zarar gördü. Bu tarladan karımız 8-9 ton olacaktı, onu da götürdü zaten. Yetkililere haber verdik. Drone göndereceğiz ilaçlama yapacak dediler. Bir gün geldi drone, aşağı yukarı 100 dönümlük ilaçlama yaptı. Bir daha da gelmedi. Biz traktörle girip ilaçladık, çiğnedik ayçiçeklerini, yani oradan da bir zararımız var."</em></p>

"KENDİ İMKANLARIMIZLA İLAÇLADIK"

20 gün önce çok sayıda kelebek gördüklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:

"Biz araziye girdik ve gördük ki ayçiçeklerini bir gecede yemişler. Bu tarladan 30 ton mal alacaksam, 9 tonu zarar gördü. Bu tarladan karımız 8-9 ton olacaktı, onu da götürdü zaten. Yetkililere haber verdik. Drone göndereceğiz ilaçlama yapacak dediler. Bir gün geldi drone, aşağı yukarı 100 dönümlük ilaçlama yaptı. Bir daha da gelmedi. Biz traktörle girip ilaçladık, çiğnedik ayçiçeklerini, yani oradan da bir zararımız var."

<p>'Çayır tırtılı' Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’deki ayçiçeği tarlalarında da etkili oldu. </p>

'Çayır tırtılı' Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’deki ayçiçeği tarlalarında da etkili oldu. 

<p>İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere destek vererek tırtıla karşı acil drone ile havadan ilaçlama yapması konusunda uyardı. </p>

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere destek vererek tırtıla karşı acil drone ile havadan ilaçlama yapması konusunda uyardı. 

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