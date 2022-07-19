Korkulan oldu: İstanbul’da ayçiçeği tarlalarında ‘çayır tırtılı’ istilası

"KENDİ İMKANLARIMIZLA İLAÇLADIK"

20 gün önce çok sayıda kelebek gördüklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:

"Biz araziye girdik ve gördük ki ayçiçeklerini bir gecede yemişler. Bu tarladan 30 ton mal alacaksam, 9 tonu zarar gördü. Bu tarladan karımız 8-9 ton olacaktı, onu da götürdü zaten. Yetkililere haber verdik. Drone göndereceğiz ilaçlama yapacak dediler. Bir gün geldi drone, aşağı yukarı 100 dönümlük ilaçlama yaptı. Bir daha da gelmedi. Biz traktörle girip ilaçladık, çiğnedik ayçiçeklerini, yani oradan da bir zararımız var."