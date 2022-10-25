İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler ve kesintiler...

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 16:39
<p>Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. İşte 25 Ekim 2022 Salı günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler... </p>

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. İşte 25 Ekim 2022 Salı günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler... 

<p>BEDAŞ'ın elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler listesi şöyle:</p> <h3>ARNAVUTKÖY</h3> <p>Anadolu ve Hadımköy Mahalle'sinde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.</p>

BEDAŞ'ın elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler listesi şöyle:

ARNAVUTKÖY

Anadolu ve Hadımköy Mahalle'sinde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.

<h3>AVCILAR</h3> <p>Mustafa Kemalpaşa, Saatdere, Firüzkö ve Turgut Özal Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.</p> <h3>BAĞCILAR</h3> <p>Demirkapı Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.</p>

AVCILAR

Mustafa Kemalpaşa, Saatdere, Firüzkö ve Turgut Özal Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.

BAĞCILAR

Demirkapı Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.

<h3>BAHÇELİEVLER</h3> <p>Yenibosna Merkez Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.</p> <h3>BEŞİKTAŞ</h3> <p>Sinanpaşa ve Levent Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. </p>

BAHÇELİEVLER

Yenibosna Merkez Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.

BEŞİKTAŞ

Sinanpaşa ve Levent Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. 

<h3>BEYLİKDÜZÜ</h3> <p>Yakuplu Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. </p> <h3>BEYOĞLU</h3> <p>Piyalepaşa ve Hacımimi Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. </p>

BEYLİKDÜZÜ

Yakuplu Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. 

BEYOĞLU

Piyalepaşa ve Hacımimi Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. 

<h3>ÇATALCA</h3> <p>Fatih Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. </p> <h3>ESENYURT</h3> <p>Bağlarçeşme, Pınar, Ardıçlı Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. </p>

ÇATALCA

Fatih Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. 

ESENYURT

Bağlarçeşme, Pınar, Ardıçlı Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. 

<h3>FATİH</h3> <p>Yedikule Mahallesi'nde saat 18.00'e kadar kesinti yaşanacak. </p> <h3>KÜÇÜKÇEKMECE</h3> <p>Cumhuriyet ve Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. </p>

FATİH

Yedikule Mahallesi'nde saat 18.00'e kadar kesinti yaşanacak. 

KÜÇÜKÇEKMECE

Cumhuriyet ve Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. 

<h3>SARIYER</h3> <p>Kemer Mahallesi'nde saat 17.30'a kadar kesinti yaşanacak. </p> <h3>ŞİŞLİ</h3> <p>Esentepe Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. </p>

SARIYER

Kemer Mahallesi'nde saat 17.30'a kadar kesinti yaşanacak. 

ŞİŞLİ

Esentepe Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak. 

<h3>SULTANGAZİ</h3> <p>75. Yıl ve 50. Yıl Mahallesi'nde saat 18.00'e kadar kesinti yaşanacak. </p>

SULTANGAZİ

75. Yıl ve 50. Yıl Mahallesi'nde saat 18.00'e kadar kesinti yaşanacak. 

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