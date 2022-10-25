İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler ve kesintiler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. İşte 25 Ekim 2022 Salı günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler...
BEDAŞ'ın elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler listesi şöyle:
ARNAVUTKÖY
Anadolu ve Hadımköy Mahalle'sinde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
AVCILAR
Mustafa Kemalpaşa, Saatdere, Firüzkö ve Turgut Özal Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
BAĞCILAR
Demirkapı Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
BAHÇELİEVLER
Yenibosna Merkez Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
BEŞİKTAŞ
Sinanpaşa ve Levent Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
BEYLİKDÜZÜ
Yakuplu Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
BEYOĞLU
Piyalepaşa ve Hacımimi Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
ÇATALCA
Fatih Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
ESENYURT
Bağlarçeşme, Pınar, Ardıçlı Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
FATİH
Yedikule Mahallesi'nde saat 18.00'e kadar kesinti yaşanacak.
KÜÇÜKÇEKMECE
Cumhuriyet ve Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
SARIYER
Kemer Mahallesi'nde saat 17.30'a kadar kesinti yaşanacak.
ŞİŞLİ
Esentepe Mahallesi'nde saat 17.00'ye kadar kesinti yaşanacak.
SULTANGAZİ
75. Yıl ve 50. Yıl Mahallesi'nde saat 18.00'e kadar kesinti yaşanacak.
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