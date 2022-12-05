İstanbul'da kimyasal madde paniği: 30 çuval bırakıldı

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:59
<p>Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına içinde kimyasal madde bulunan 30 çuval bırakıldı. </p>

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına içinde kimyasal madde bulunan 30 çuval bırakıldı. 

<p>Bırakılan çuvallar paniğe neden oldu.</p>

Bırakılan çuvallar paniğe neden oldu.

<p>Üzerlerinden duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal maddeleri görenler polis ekiplerine bildirdi. </p>

Üzerlerinden duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal maddeleri görenler polis ekiplerine bildirdi. 

<p>Olay yerine itfaiye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı.</p>

Olay yerine itfaiye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı.

<p>Yapılan ilk tespite göre çuvalların içindeki maddenin demir cüruf olarak bilinen madde olduğu anlaşıldı. </p>

Yapılan ilk tespite göre çuvalların içindeki maddenin demir cüruf olarak bilinen madde olduğu anlaşıldı. 

<p>Kimyasal madde, üzeri toprakla kapatıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak.</p>

Kimyasal madde, üzeri toprakla kapatıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak.

<p>Kimyasal maddenin bırakıldığı bölge havadan da görüntülendi. </p>

Kimyasal maddenin bırakıldığı bölge havadan da görüntülendi. 

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler