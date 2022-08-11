İstanbul’da sahte parfüm operasyonu

İstanbul Bayrampaşa’da 3 kişinin bir araç ile sahte parfüm sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı baskınla 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı markalara ait 2 bin 947 adet dolu parfüm ve 2 bin 300 adet boş parfüm şişesi ele geçirildi.