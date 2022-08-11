İstanbul’da sahte parfüm operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Bayrampaşa Kartaltepe ilçesinde bir adreste 3 şüphelinin bir araç ile sahte parfüm sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler şahısların parfüm şişelerini bir araçtan diğer araca yüklediklerini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları kontrol sonrası sevkiyatı gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs B.F., C.B., ve H.Ç. gözaltına alındı.
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