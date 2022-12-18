İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 13:32
<p>BEDAŞ, yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. </p> <p>BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.</p>

BEDAŞ, yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. 

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

<p>İşte İstanbul'da 18 Aralık 2022 Pazar günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...</p>

İşte İstanbul'da 18 Aralık 2022 Pazar günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

<p><strong>ARNAVUTKÖY</strong></p>

ARNAVUTKÖY

<p><strong>AVCILAR</strong></p>

AVCILAR

<p><strong>BAHÇELİEVLER</strong></p>

BAHÇELİEVLER

<p><strong>BAKIRKÖY</strong></p>

BAKIRKÖY

<p><strong>BAŞAKŞEHİR</strong></p>

BAŞAKŞEHİR

<p><strong>BAYRAMPAŞA</strong></p>

BAYRAMPAŞA

<p><strong>BEŞİKTAŞ</strong></p>

BEŞİKTAŞ

<p><strong>BEYLİKDÜZÜ</strong></p>

BEYLİKDÜZÜ

<p><strong>ESENYURT</strong></p>

ESENYURT

<p><strong>EYÜPSULTAN</strong></p>

EYÜPSULTAN

<p><strong>GAZİOSMANPAŞA</strong></p>

GAZİOSMANPAŞA

<p><strong>KAĞITHANE</strong></p>

KAĞITHANE

<p><strong>SİLİVRİ</strong></p>

SİLİVRİ

<p><strong>ŞİŞLİ</strong></p>

ŞİŞLİ

<p><strong>ZEYTİNBURNU</strong></p>

ZEYTİNBURNU

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