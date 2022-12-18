İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak
BEDAŞ, yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı.
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte İstanbul'da 18 Aralık 2022 Pazar günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
ESENYURT
EYÜPSULTAN
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU
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