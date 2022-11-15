İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruda bugün İstanbul'un 6 ilçesinde çeşitli saatlerde su kesintisi yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.
İşte 15 Kasım İSKİ su kesintisi listesi...
Bahçelievler
Fatih
Eyüpsultan
Beykoz
Arnavutköy
Ataşehir
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