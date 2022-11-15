İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 15:07
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruda bugün İstanbul'un 6 ilçesinde çeşitli saatlerde su kesintisi yapılacağı bilgisi paylaşıldı.</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruda bugün İstanbul'un 6 ilçesinde çeşitli saatlerde su kesintisi yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

<p>İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.</p> <p>İşte 15 Kasım İSKİ su kesintisi listesi...</p>

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.

İşte 15 Kasım İSKİ su kesintisi listesi...

<p><strong>Bahçelievler</strong></p>

Bahçelievler

<p><strong>Fatih</strong></p>

Fatih

<p><strong>Eyüpsultan</strong></p>

Eyüpsultan

<p><strong>Beykoz</strong></p>

Beykoz

<p><strong>Arnavutköy</strong></p>

Arnavutköy

<p><strong>Ataşehir</strong></p>

Ataşehir

İSKİ su kesintisi

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