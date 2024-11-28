İstanbul'un taksileri değişiyor: 5 farklı tasarım için anket açıldı
İBB yeni taksi tasarımları için anket başlattı. 2 bin 500 taksinin tasarımı, İstanbulluların verdikleri oylarla seçilecek. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler ise dikkat çekiyor.
İstanbul'da faaliyete geçmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksiler için tasarım çalışmalarında son aşamaya gelindi.
"İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan anket için 5 farklı tasarım gerçekleştirildi. İşte seçime sunulan modeller:
A seçeneğinde sarının yanısıra beyaz rengin ön plana çıktığı görülüyor.
B seçeneğinde yine beyaz ağırlıklı bir beyaz sarı bileşimi kareli geçişlerle sağlanıyor.
C seçeneğinde sarı renginden vazgeçilerek beyaz ve kırmızı renkleri tercih ediliyor.
D seçeneğinde yine sarı ve beyazın ağırlıklı olduğu bir model seçenek olarak sunulmuş.
E seçeneğinde de beyazdan sarıya geçişin sağlandığı sarı renk ağırlıklı bir tasarım sunulmuş.
Taksi tasarımı için İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliyor.
UYGULAMA TABANLI TAKSİ NEDİR?
Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek.
Bu yüzden ankete açılan 5 farklı modelde tepe lambası bulunmuyor.
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