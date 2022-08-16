İstanbul'un Adalar rehberi: İstanbul'da kaç ada var? Adalar'a nasıl gidilir, ulaşım nasıl sağlanıyor?
ADALAR
İstanbul’un Adalar ilçesi, Prens Adaları ya da Kızıl Adalar olarak bilinen büyüklü küçüklü 9 ada (Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada, Sedef Adası, Yassıada, Sivriada, Kaşık Adası, Tavşan Adası) ve Vordonos Adası’nın oluşturduğu ada takımına sahip.
Bu ada takımının sadece dört tanesinde sürekli yerleşim ve gezi imkânı var. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Adalar’a Şehir Hatları vapuru ile her gün ulaşmak ve hem tatil amaçlı hem de günübirlik geziler yapmak mümkün.
Yerleşim ve gezi imkânı olan Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada’da bulunan tarihi ve turistik yapıları sizler için derledik.
Kınalıada, Marmara Denizi'nde Prens Adaları diye bilinen ada topluluğunun meskûn olanlarının içinde İstanbul’a en yakın ada.
Marmara Denizi'ndeki dört büyük adadan en küçüğü olan Kınalıada, günümüzde bir yazlık yeri olarak kabul edilebilir.
Adada yaz-kış yaşayan yerli bir halk olsa da, yazın gelenlerle birlikte ada nüfusu 3000 civarını bulur. Neredeyse her tarafından denize girmek oldukça kolay olduğu için Prens Adaları içerisinden en rahat denize girilecek ada olduğu söylenir ve bu sebepten dolayı çok sayıda insanı çeker.
Kınalıada’yı yürüyerek gezmek isterseniz ortalama yarım saatlik bir sürede tüm adayı tamamlayabilirsiniz. Adada görülmesi gereken diğer mekanlar arasında Kınalıada Camii, Dönüşüm Manastırı, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, Hristos Tepesi ve Manastırı da bulunuyor.
KINALI ADAYA NASIL GİDİLİR?
Bostancı, Kadıköy, Kabataş, Karaköy ve Eminönü'nden kalkan motorlar ve vapurlarla Kınalıada'ya ulaşabilirsiniz. Motorlar ve vapurların sefer sıklıkları yaz-kış ve hafta içi-hafta sonu olarak değişmektedir.
Şehir Hatları ile 1 saat 25 dakikada Kınalıada'ya ulaşıyor. Kabataş'tan kalkan Şehir Hatları Kadıköy'e uğrarsa 50, uğramazsa 40 dakikada Kınalıada'ya varıyor. Kadıköy'den ise buraya ulaşım 30 dakika sürüyor.
HEYBELİADA
Prens Adaları’nın ikinci büyük adası olan adaya Heybeliada denilmesinin sebebi, uzaktan bakıldığında adanın yere bırakılmış bir heybeye benzemesidir.
Heybeliada’nın görülmesi gereken mekânları arasında Aya Yorgi Uçurum Manastırı, Bet Yaakov Sinegogu, İsmet İnönü Evi, Rum Ortodoks Ruhban Okulu, Ayios Nikolaos Kilisesi, Heybeliada Senatoryumu, Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi, Değirmenburnu, Süslü Mezar yer alıyor.
HEYBELİADA'YA NASIL GİDİLİR?
Heybeliada'ya İstanbul Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri, Mavi Marmara, Prens Tur, Dentur, Turyol firmaları düzenli olarak sefer düzenlemektedir.
Bostancı'dan kalkan motorlar yaklaşık 25 dakikada adaya varırken, Kabataş'tan kalkan vapurlar yaklaşık 1 saat 10 dakika, Kabataş'tan kalkan deniz otobüsleri yaklaşık 40 dakika, Kartal'dan kalkan motorlar ise yaklaşık 30 dakikada adaya varmaktadır.
Heybeliada'ya sefer yapan firmalar genelde yaz ve kış olarak 2 tarife kullanmaktadır. Bu seferlerin sıklığı da hafta içi ve hafta sonu değişmektedir. İlgili seferler tarifeler kullanılarak takip edilebilmektedir.
Günümüzde adada ulaşım bisiklet ve elektrikli araçlar ile sağlanır. Bundan önceki dönemlerde ise faytonlar ile sağlanmaktaydı.
BURGAZADA
Burgazada’nın isminin bir zamanlar Bayraktepe’deki gözetleme kulesine ithafen verildiği tahmin edilen ve Yunanca’da “kule” anlamına gelen “Pyrgos” olduğu ve Türkler adayı fethettikten sonra Burgaz olarak değiştiği düşünülüyor.
17. yüzyıl seyyahı Evliya Çelebi tarafından tasvir edilen tepe, 1794 senesinde İtalyan gezgin Cosimo Comidas tarafından resimlenmiştir. Tepe aynı zamanda Hristos Tepesi (İsa Tepesi) olarak da biliniyor.
Türk hikâyeciliğinin büyük isimlerinden Sait Faik Abasıyanık, Burgazada’nın tanınmış simalarındandır. Burgazada’yı gezerken Kalpazankaya, Aya Yorgi Garibi Manastırı, İsa Tepesi-Hritos Manastırı, Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Bayraktepe / Hritos Manastırı, Aya Yani Kilisesi, Burgazada Camii’ni ziyaret edebilirsiniz.
BÜYÜKADA
Büyükada, Prens Adaları olarak da bilinen İstanbul açıklarındaki adaların en büyüğüdür. Eski Yunanca adı Prinkipos (Πρίγκηπος)'tur. Prinkipos Yunancada "Prens" anlamına gelmektedir.
Tüm ada 4.3 kilometre uzunluğu ve 1.3 kilometre genişliği ile diğer üç adadan daha büyük ve daha fazla nüfus yoğunluğuna sahiptir. Yerli ve yabancı turistler tarafından son dönemde çok yoğun ilgi gören Büyükada’yı yürüyerek ya da bisiklet ile turlayarak gezmek mümkün.
Büyükada’yı ziyaret ederseniz Yücetepe ve Manastır Tepesi, Aya Yorgi Kilisesi, Adalar Müzesi, Büyükada Rum Yetimhanesi, Reşat Nuri Güntekin’in evi, Fabiato Köşkü'nü görebilirsiniz.
BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?
Büyükada'ya İstanbul Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri, Mavi Marmara, Prens Tur, Dentur, Turyol firmaları düzenli olarak sefer düzenlemektedir. Bostancı'dan kalkan motorlar yaklaşık 35 dakikada adaya varırken, Kabataş'tan kalkan vapurlar 1 saat 20 dakika, Kabataş'tan kalkan deniz otobüsleri yaklaşık 50 dakika, Kartal'dan kalkan motorlar ise yaklaşık 30 dakikada adaya varmaktadır.
YASSIADA/DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ya da önceki adıyla Yassıada, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir adadır.
27 Mayıs Darbesi döneminde burada gerçekleştirilen ve Demokrat Partililerin (DP) yargılandığı Yassıada Yargılamaları ile de bilinir. Adanın adı daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuştur.
Adada, Fatih Rüştü Zorlu Camii, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi, Yerine Ulaşmayan Mektuplar Anıtı, Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Sergisi, Adnan Mendres Kongre Merkezi, Demokrasi Feneri, Demokrasi Meydanı, Hasan Polatkan Spor Salonu ve 27 Mayıs Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.
YASSIADA'YA NASIL GİDİLİR?
Kadıköy'de yer alan İDO iskelesinden kalkan vapurlarla Yassı Ada'ya gidiliyor. Gidiş saati 10.00 Kadıköy İskelesi'nden kalkan tekneler ile yapılıbiliyor.
Adadan dönüş ise 15.00'te Kadıköy İskelesi'ne yapılmaktadır. Vapur ile gidiş/ geliş ortalama 45 dakika sürmektedir. Adaya pazartesi hariç her gün ulaşım var.
Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olarak biliniyor.
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