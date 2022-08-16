İstanbul'un Adalar rehberi: İstanbul'da kaç ada var? Adalar'a nasıl gidilir, ulaşım nasıl sağlanıyor?

ADALAR

İstanbul’un Adalar ilçesi, Prens Adaları ya da Kızıl Adalar olarak bilinen büyüklü küçüklü 9 ada (Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada, Sedef Adası, Yassıada, Sivriada, Kaşık Adası, Tavşan Adası) ve Vordonos Adası’nın oluşturduğu ada takımına sahip.

Bu ada takımının sadece dört tanesinde sürekli yerleşim ve gezi imkânı var. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Adalar’a Şehir Hatları vapuru ile her gün ulaşmak ve hem tatil amaçlı hem de günübirlik geziler yapmak mümkün.

Yerleşim ve gezi imkânı olan Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada’da bulunan tarihi ve turistik yapıları sizler için derledik.