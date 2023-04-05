İtalya'ya gelen kutup havasına çözüm olarak buz koruması!

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2023 Çarşamba, 17:40
<p>İtalya'nın Sondria ilinde bulunan Tirano bölgesindeki elma ağaçlarına geç donlardan korumak için fıskiyelerle yapay olarak su püskürtüldü.<br data-mce-bogus="1"></p>

İtalya'nın Sondria ilinde bulunan Tirano bölgesindeki elma ağaçlarına geç donlardan korumak için fıskiyelerle yapay olarak su püskürtüldü.

<p>Elma ağaçlarının üzeri ince bir buz tabakasıyla kapandı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Elma ağaçlarının üzeri ince bir buz tabakasıyla kapandı. 

<p>Bu yöntem ile, Norveç'ten gelecek olan kutup soğuklarının elma ağaçları üzerindeki etkisinin en aza inmesi bekleniyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

Bu yöntem ile, Norveç'ten gelecek olan kutup soğuklarının elma ağaçları üzerindeki etkisinin en aza inmesi bekleniyor.

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