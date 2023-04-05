İtalya'ya gelen kutup havasına çözüm olarak buz koruması!
İtalya'nın Sondria ilinde bulunan Tirano bölgesindeki elma ağaçlarına geç donlardan korumak için fıskiyelerle yapay olarak su püskürtüldü.
Elma ağaçlarının üzeri ince bir buz tabakasıyla kapandı.
Bu yöntem ile, Norveç'ten gelecek olan kutup soğuklarının elma ağaçları üzerindeki etkisinin en aza inmesi bekleniyor.
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