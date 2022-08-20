Kuraklığın acı görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor

2000’li yıllardan beri baraj seviyesinin bu kadar düşmediğini ancak son yıllarda kuraklık yaşandığını belirten Çaygören mahalle muhtarı Birol Keskin “Çaygören Barajı Kepsut, Bigadiç gibi yerlere de su verdiği için su seviyesi oldukça düşüyor.

Yağışların az olması da barajımızın kurumasına sebep oluyor. Barajımızın şu an ki derinliği 6-7 metre civarı. Tamamen dolduğu zaman yeşil vadiye dayandığı zaman 45 metreleri buluyor“ dedi.