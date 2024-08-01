Marmara Denizi'nde poyraz etkili oluyor: Sahil kırmızı yosunla kaplandı!

Poyrazın denizin dibindeki yosunları kıyıya vurması nedeniyle yosun birikintisi oluştuğunu ifade eden Tecer, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bunlar herhangi bir kirlilikten dolayı olmadı.