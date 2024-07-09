Mersin'in ilçeleri! Mersin'in kaç ilçesi var? Mersin'in ilçe nüfusları kaç? Mersin ilçe belediyeleri hangi partiden?

Toroslar

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıdır. Şehir merkezinin kuzeydoğu bölümünü oluşturur. Yüzölçümü en büyük olan merkez ilçedir. Güneyinde Akdeniz ilçesi, doğusunda Tarsus, kuzeydoğusunda Çamlıyayla, batısında ise Yenişehir ve Mezitli ilçeleri bulunmaktadır. Mersin ilinin şehirlerarası otobüs terminali, Toroslar ilçesinde bulunmaktadır.

Kentin en büyük iki mezarlığı da Toroslar ilçesi sınırlarındadır. Yumuktepe tarihî eserleri, Mersin ve Türkiye'nin en büyük bayrağı Toroslar ilçesi sınırlarındadır. Kentin en büyük yaylalarından olan Gözne Yaylasına giriş Toroslar'dan geçen üç büyük caddeden sağlanır.

İlçede bulunan Çağdaşkent Mahallesinde, Mersin'in en büyük cumhuriyet meydanı vardır.

Adını kuzeyinde bulunan Toros Dağları'ndan almıştır. Belediye Başkanı CHP'li Abdurrahman Yıldız'dır.

Toroslar ilçesi doğu ve çevre illerden yoğun göç almıştır. Buna rağmen ilçe nüfusunun buyuk bölümünü yerli nüfusun yanı sıra Gülnarlılar, Mutlular, Tarsuslular oluşturmaktadır. Köy nüfusunun çoğunluğu köylü halk ve Gülnarlılar oluşturmaktadır. Köylü nüfus haricinde bu ilçede Mersin şehrinin yerlisi yok denecek kadar azdır.