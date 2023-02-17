MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! İşte fay hattı geçen iller...
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını güncelledi. MTA'nın yayımladığı haritaya göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!
Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.
İşte fay hattı geçen iller...
AKSARAY
AYDIN
BALIKESİR
BOLU
BURDUR
BURSA
BİNGÖL
DENİZLİ
ESKİŞEHİR
ERZİNCAN
ERZURUM
HAKKARİ
HATAY
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
MANİSA
MUĞLA
KOCAELİ
KONYA
OSMANİYE
SAKARYA
TOKAT
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