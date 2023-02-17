MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! İşte fay hattı geçen iller...

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2023 Cuma, 22:14
<p>Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını güncelledi. MTA'nın yayımladığı haritaya göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.</p>

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını güncelledi. MTA'nın yayımladığı haritaya göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

<p><strong>45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!</strong></p> <p>Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.</p>

45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!

Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

<p>İşte fay hattı geçen iller...</p>

İşte fay hattı geçen iller...

<p>AKSARAY</p> <p>AYDIN</p> <p>BALIKESİR</p> <p>BOLU</p> <p>BURDUR</p>

AKSARAY

AYDIN

BALIKESİR

BOLU

BURDUR

<p>BURSA</p> <p>BİNGÖL</p> <p>DENİZLİ</p> <p>ESKİŞEHİR</p> <p>ERZİNCAN</p>

BURSA

BİNGÖL

DENİZLİ

ESKİŞEHİR

ERZİNCAN

<p>ERZURUM</p> <p>HAKKARİ</p> <p>HATAY</p> <p>İZMİR</p> <p>KAHRAMANMARAŞ</p> <p>MANİSA</p>

ERZURUM

HAKKARİ

HATAY

İZMİR

KAHRAMANMARAŞ

MANİSA

<p>MUĞLA</p> <p>KOCAELİ</p> <p>KONYA</p> <p>OSMANİYE</p> <p>SAKARYA</p> <p>TOKAT</p>

MUĞLA

KOCAELİ

KONYA

OSMANİYE

SAKARYA

TOKAT

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