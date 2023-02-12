MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayımladı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:14

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:35

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan 'Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.