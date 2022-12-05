Müzisyen Onur Şener'in ismi Çankaya'da bir parka verildi

AA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:44
<p>Çankaya Belediyesi, sahne aldığı eğlence mekanında öldürülen Ankaralı müzisyen Onur Şener'in adını yeni yapılan bir parka verdi.</p>

Çankaya Belediyesi, sahne aldığı eğlence mekanında öldürülen Ankaralı müzisyen Onur Şener'in adını yeni yapılan bir parka verdi.

<p>Belediyeden yapılan açıklamada, Alacaatlı Mahallesi'nde yapılan ve kısa süre sonra hizmete açılacak parka, "<strong>Onur Şener</strong>" ismi verildiği bildirildi.</p>

Belediyeden yapılan açıklamada, Alacaatlı Mahallesi'nde yapılan ve kısa süre sonra hizmete açılacak parka, "Onur Şener" ismi verildiği bildirildi.

<p>Açıklamada, Alacaatlı Mahallesi 4982. Cadde üzerinde, 3 bin 778 metrekare alana sahip parkın, 2 bin 630 metrekaresinin yeşil alandan oluştuğu belirtildi.</p>

Açıklamada, Alacaatlı Mahallesi 4982. Cadde üzerinde, 3 bin 778 metrekare alana sahip parkın, 2 bin 630 metrekaresinin yeşil alandan oluştuğu belirtildi.

<p>Ayrıca, Çankaya Belediyesi tarafından Çayyolu'nda Onur Şener Hatıra Ormanı oluşturulduğu, Şener'in ailesinin yanı sıra TED Ankara Koleji Mezunları, Çayyolu Semt Meclisi ve Çukurca Leo Kulübü üyelerinin fidan dikimi yaptığı ifade edildi.</p>

Ayrıca, Çankaya Belediyesi tarafından Çayyolu'nda Onur Şener Hatıra Ormanı oluşturulduğu, Şener'in ailesinin yanı sıra TED Ankara Koleji Mezunları, Çayyolu Semt Meclisi ve Çukurca Leo Kulübü üyelerinin fidan dikimi yaptığı ifade edildi.

Onur Şener Cinayet Ankara

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