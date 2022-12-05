Müzisyen Onur Şener'in ismi Çankaya'da bir parka verildi

Ayrıca, Çankaya Belediyesi tarafından Çayyolu'nda Onur Şener Hatıra Ormanı oluşturulduğu, Şener'in ailesinin yanı sıra TED Ankara Koleji Mezunları, Çayyolu Semt Meclisi ve Çukurca Leo Kulübü üyelerinin fidan dikimi yaptığı ifade edildi.