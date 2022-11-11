Son Dakika: Müzisyen Onur Şener cinayetinde iddianame düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
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