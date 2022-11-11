Son Dakika: Müzisyen Onur Şener cinayetinde iddianame düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

(DHA)
11 Kasım 2022 Cuma, 17:58
Son Dakika: Müzisyen Onur Şener cinayetinde iddianame düzenlendi
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Onur Şener Cinayet Ankara iddianame

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