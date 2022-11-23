Müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:04

Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise yurtdışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

DURUŞMA İÇİN GÜN VERİLDİ

İddianamede, 5 kişi hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma için 25 Ocak 2023'e gün verdi.