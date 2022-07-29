Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 09:33
<p>Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 18-24 Temmuz haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.</p> <p><strong>İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film...</strong></p>

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 18-24 Temmuz haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.

İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film...

<p>1. The Gray Man</p>

1. The Gray Man

<p>2. Hep Yek 4: Bela Okuma Altan</p>

2. Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

<p>3. Black and Blue</p>

3. Black and Blue

<p>4. Deniz Canavarı</p>

4. Deniz Canavarı

<p>5. Persuasion</p>

5. Persuasion

<p>6. Afacanlar: İş Başa Düştü</p>

6. Afacanlar: İş Başa Düştü

<p>7. Ölüler Vadisi</p>

7. Ölüler Vadisi

<p>8. Aşkın Kıyameti</p>

8. Aşkın Kıyameti

<p>9. Too Old for Fairy Tales</p>

9. Too Old for Fairy Tales

<p>10. Anka</p>

10. Anka

<p>İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 dizi...</p>

İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 dizi...

<p>1. Resident Evil (1. Sezon)</p>

1. Resident Evil (1. Sezon)

<p>2. The White Princess (1. Sezon)</p>

2. The White Princess (1. Sezon)

<p>3. Mezarlık</p>

3. Mezarlık

<p>4. Stranger Things (4. Sezon)</p>

4. Stranger Things (4. Sezon)

<p>5. The White Queen (1. Sezon)</p>

5. The White Queen (1. Sezon)

<p>6. Alba (1. Sezon)</p>

6. Alba (1. Sezon)

<p>7. Kuş Uçuşu (1. Sezon)</p>

7. Kuş Uçuşu (1. Sezon)

<p>8. The Spanish Princess (1. Sezon)</p>

8. The Spanish Princess (1. Sezon)

<p>9. Erşan Kuneri (1. Sezon)</p>

9. Erşan Kuneri (1. Sezon)

<p>10. Kördüğüm</p>

10. Kördüğüm

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