Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...

Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...

İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşlara, polis ekipleri sert müdahale etti. İşte Cumhuriyet foto muhabiri Vedat Arık'ın objektifinden kareler...

Haber Merkezi
24 Mart 2025 Pazartesi, 16:49
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...

En Çok Okunan Haberler