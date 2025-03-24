Polisin sert müdahalesi tepki çekmişti: Saraçhane'den yürek sızlatan kareler...
İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşlara, polis ekipleri sert müdahale etti. İşte Cumhuriyet foto muhabiri Vedat Arık'ın objektifinden kareler...
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