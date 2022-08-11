Samsun'da ağustos sıcakları bunaltıyor

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:47
<p>Samsun'da ağustos sıcakları nemin de etkisiyle vatandaşları bunaltıyor.</p>

Samsun'da ağustos sıcakları nemin de etkisiyle vatandaşları bunaltıyor.

<p>Samsun merkezde ağustos ayının ortasında termometreler 36 dereceyi gösterdi. Yüzde 7O'lere ulaşan nem oranı ile hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. </p>

Samsun merkezde ağustos ayının ortasında termometreler 36 dereceyi gösterdi. Yüzde 7O'lere ulaşan nem oranı ile hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. 

<p>Aşırı sıcaklardan dolayı evde duramadıklarını belirten vatandaşlar, serinlemek için denize girmeyi tercih ettiklerini, evlerde kapı-pencere açsalar bile serinleyemediklerini söyledi.</p>

Aşırı sıcaklardan dolayı evde duramadıklarını belirten vatandaşlar, serinlemek için denize girmeyi tercih ettiklerini, evlerde kapı-pencere açsalar bile serinleyemediklerini söyledi.

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