Türkiye'de bir ilk: Milli parka 'uçurum salıncağı'

KANYON ZİRVESİNE SALINCAK BİR İLK

Türkiye'de ilk kez bir kanyon zirvesine dev salıncak kurulduğunu belirten Küre Dağları Milli Parkı'na görev yapan Alan Kılavuzu Cemal Kaya şöyle konuştu:

* Küre Dağları Milli Parkı'nda, en çok yatırım yapılan yer; Pınarbaşı ilçemizdir.

*İlçemizdeki vahşi doğa, kanyonlar ve şelaleler turizmin gelişmesi ve yatırımların oluşmasında önemli rol oynamıştır.

Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğümüz, buraya çok önemli yatırımlar yapmıştır. Özellikle Horma Kanyonu'na yapılan yürüyüş yolu, çok ilgi çekti.

*Şimdi de seyir terası yanına dev salıncak yapılıyor. Hem 650-700 metredeki salıncak hem de cam teras, eşsiz manzara fırsatı sunacak.

*Yatırımlarla ilçemiz ekoturizm sayesinde önemli noktaya geldi. Şimdi de 'uçurum salıncağı' sayesinde turistlerin daha çok ilgisini çekecek."