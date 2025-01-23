Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 78 kişi hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar hangileri?

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 16:37
Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Ülkemiz tarih boyunca birçok büyük yangın faciasıyla sarsıldı, binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Peki, Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar hangileri?

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Sirkeci Ankara Caddesi yangını  6 Ocak 1959 

6 Ocak 1959'da madenci iş adamı Mustafa Atik'in Sirkeci'deki ofisinden şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve ardından yangın başladı.

İstanbul İtfaiyesine göre yangında 38 kişi hayatını kaybetti ve 42 kişi yaralandı.

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Erzurum Kışla Yangını  - 7 Aralık 1966 

Erzurum Kışla Yangını. Yakutiye ilçesinin Yeşildere köyünde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 247. Piyade Alayı Karargah Bölüğü yatakhanesinde çıkan yangında 66 er hayatını kaybetti.

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Ankara YIBA Çarşısı yangını - 12 Mayıs 1978 

YIBA Çarşısı’nda bütan gazlı lamba kaynaklı yangında, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 49 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Ataköy Taverna yangını - 21 Kasım 1982 

İstanbul Ataköy’de bir tavernada çıkan yangında 21 kişi öldü.

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Laleli'deki 2 ayrı otel yangınında 53 kişi öldü

İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen yangınlarda onlarca kişi daha yaşamını yitirdi.

Laleli'deki Washington Oteli'nde 1983'te çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Yine 17 Kasım 1996'da Laleli'deki bir otelde çıkan yangında, 17 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Adana kız yurdu yangını - 29 Kasım 2016 

29 Kasım 2016’da Adana’nın Aladağ ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve bir eğitmen hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında 22 kişi yaralandı.

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Beşiktaş gece kulübü yangını - 2 Nisan 2024 

İstanbul Gayrettepe Mahallesi’ndeki Masquerade Club’da meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını - 21 Ocak 2025

Bolu Kartalkaya Grand Kartal otelinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı yaşandı. Gece uykularında yangına yakalanan konuklardan 78'i öldü. Milli yas ilan edilirken ihmaller zinciri de acıyı kat kat arttırıyor.

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