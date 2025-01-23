Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar
Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 78 kişi hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar hangileri?
Ülkemiz tarih boyunca birçok büyük yangın faciasıyla sarsıldı, binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Peki, Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar hangileri?
Sirkeci Ankara Caddesi yangını 6 Ocak 1959
6 Ocak 1959'da madenci iş adamı Mustafa Atik'in Sirkeci'deki ofisinden şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve ardından yangın başladı.
İstanbul İtfaiyesine göre yangında 38 kişi hayatını kaybetti ve 42 kişi yaralandı.
Erzurum Kışla Yangını - 7 Aralık 1966
Erzurum Kışla Yangını. Yakutiye ilçesinin Yeşildere köyünde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 247. Piyade Alayı Karargah Bölüğü yatakhanesinde çıkan yangında 66 er hayatını kaybetti.
Ankara YIBA Çarşısı yangını - 12 Mayıs 1978
YIBA Çarşısı’nda bütan gazlı lamba kaynaklı yangında, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 49 kişi hayatını kaybetti.
Ataköy Taverna yangını - 21 Kasım 1982
İstanbul Ataköy’de bir tavernada çıkan yangında 21 kişi öldü.
Laleli'deki 2 ayrı otel yangınında 53 kişi öldü
İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen yangınlarda onlarca kişi daha yaşamını yitirdi.
Laleli'deki Washington Oteli'nde 1983'te çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.
Yine 17 Kasım 1996'da Laleli'deki bir otelde çıkan yangında, 17 kişi hayatını kaybetti.
Adana kız yurdu yangını - 29 Kasım 2016
29 Kasım 2016’da Adana’nın Aladağ ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve bir eğitmen hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında 22 kişi yaralandı.
Beşiktaş gece kulübü yangını - 2 Nisan 2024
İstanbul Gayrettepe Mahallesi’ndeki Masquerade Club’da meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını - 21 Ocak 2025
Bolu Kartalkaya Grand Kartal otelinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı yaşandı. Gece uykularında yangına yakalanan konuklardan 78'i öldü. Milli yas ilan edilirken ihmaller zinciri de acıyı kat kat arttırıyor.
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