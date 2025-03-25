Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!

Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam ediyor. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin katıldığı eylemlerde polisin sert müdahalesi tepki çekti. Tüm engellemelere ve yasaklara rağmen sokağa akın eden gençlerin pankartları ise eylemlere damga vurdu. İşte Türkiye'nin dört bir yanından duygularımıza tercüman olan pankartlar...

Haber Merkezi
25 Mart 2025 Salı, 10:52
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!

FOTOĞRAFLAR: Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ufuk Sepetci, Sosyal Medya
DERLEYEN: Yağmur Sarı

Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
Türkiye'nin dört bir yanından en anlamlı pankartlar!
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