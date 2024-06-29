Tuzla'da işyerine silahlı saldırı: Dükkan sahibi ağır yaralandı

İstanbul Tuzla’da bir şahıs aralarında husumet bulunan bir kişinin dükkanına silahla saldırdı. Saldırı sonucu dükkan sahibi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
29 Haziran 2024 Cumartesi, 08:35
Tuzla'da işyerine silahlı saldırı: Dükkan sahibi ağır yaralandı

Olay dün akşam 23.00 sıralarında Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Tuzla'da işyerine silahlı saldırı: Dükkan sahibi ağır yaralandı

İddiaya göre silahlı saldırgan aralarında husumet bulunan İbrahim Türk’ün dükkanının önüne geldi.

Tuzla'da işyerine silahlı saldırı: Dükkan sahibi ağır yaralandı

 Saldırgan burada bağırarak İbrahim Türk’ü dışarı çağırdı. İbrahim Türk’ün dışarı çıkmaması üzerine saldırgan dükkana rastgele ateş açtı.

Tuzla'da işyerine silahlı saldırı: Dükkan sahibi ağır yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Tuzla'da işyerine silahlı saldırı: Dükkan sahibi ağır yaralandı

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Türk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tuzla'da işyerine silahlı saldırı: Dükkan sahibi ağır yaralandı

Türk’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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