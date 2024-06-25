Husumetlisini öldüren iki şüpheli yakalandı
Beykoz'da alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı oldukları kişiyi sokak ortasında öldürerek kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin cinayet işleyip kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Beykoz'da 20 Haziran Perşembe günü Muhammet Vasıf Can (48) otomobiline bineceği sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Muhammet Vasıf Can, 4 yerinden vurularak hayatını kaybetti.
Saldırgan ise kendisini bekleyen bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde iki şüphelinin olay yerine bir taksi ile sabah saat 06.00 sıralarında geldiğini ve Muhammet Vasıf Can'ın evden çıkmasını beklediğini tespit etti.
Olay anında bir şüphelinin elinde silahla koşup, Muhammet Vasıf Can'a ateş ettiği, ardından yardıma gelen arkadaşının kullandığı taksiye binerek olay yerinden kaçtıkları görüldü.
Polis olaydan sonra harekete geçerek önce ticari taksiyi kullanan Kadir T'yi gözaltına aldı. Sürdürülen çalışmalarda olayda silah kullanan Umut Ü. (20)'nün Kocaeli'ne kaçtığı belirlendi. Yapılan operasyonda Umut Ü.'de yakalanarak İstanbul'a getirildi.
Şüphelilerin sorgularında olayın alacak verecek meselesi yüzünden mağdurla aralarında oluşan husumet sonucunda meydana geldiğini anlattıkları öğrenildi. İki şüpheli adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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