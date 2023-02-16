TV yayın akışı 16 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Şubat Perşembe günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 ANNEM
FOX TV YAYIN AKIŞI 19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
STAR TV YAYIN AKIŞI 18:15 STAR HABER
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 ZOR OYUN
TV8 YAYIN AKIŞI 20:45 UEFA KONFERANS LİGİ "TRABZONSPOR - BASEL"
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 TRT HABER ORTAK YAYINI
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 MUCİZE (YABANCI SİNEMA)
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 DEPREM BÖLGESİNDE SABAH
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:30 DEPREM ÖZEL
12:30 ÖNCE VATAN (YERLİ SİNEMA)
14:00 AŞK VE UMUT
15:00 HİCRAN
16:00 ARKA SOKAKLAR
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 ANNEM
21:45 ANNEM(YERLİ SİNEMA)
23:45 GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR
01:30 DEPREM BÖLGESİNDE GECE
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 STAR HABER
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 BU SABAH
12:00 HABERTÜRK ORTAK YAYINI
15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
20:00 ZOR OYUN
21:30 TEHLİKELİ GÖREV
23:00 ZOR OYUN
00:30 TEHLİKELİ GÖREV
02:00 BABA
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 DEPREM ÖZEL
20:45 UEFA KONFERANS LİGİ "TRABZONSPOR - BASEL"
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
05:00 TRT HABER ORTAK YAYINI
10:45 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
12:15 TRT HABER ORTAK YAYINI
19:00 ANA HABER
19:55 İDDİALARIN AKSİNE
20:00 TRT HABER ORTAK YAYINI
05:00 KAPANIŞ
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
11:00 BABAM (YERLİ SİNEMA)
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BÖLÜK (YERLİ SİNEMA)
15:30 AKINCI ÇİZGİ DİZİ
15:45 AKINCI ÇİZGİ DİZİ
16:00 atv DEPREM ÖZEL YAYINI | ESRA EROL
19:00 atv ANA HABER
20:00 MUCİZE (YABANCI SİNEMA)
21:40 BAĞLILIK HASAN(YERLİ SİNEMA)
23:10 ATEŞ KUŞLARI
01:40 BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI
03:55 HERCAİ
05:30 ATEŞ KUŞLARI
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