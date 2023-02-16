TV yayın akışı 16 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Şubat Perşembe günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 ANNEM

FOX TV YAYIN AKIŞI 19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

STAR TV YAYIN AKIŞI 18:15 STAR HABER

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 ZOR OYUN

TV8 YAYIN AKIŞI 20:45 UEFA KONFERANS LİGİ "TRABZONSPOR - BASEL"

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 TRT HABER ORTAK YAYINI

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 MUCİZE (YABANCI SİNEMA)