TV yayın akışı 16 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2023 Perşembe, 12:36
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Şubat Perşembe günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 ANNEM</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI     19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI    18:15 STAR HABER</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 ZOR OYUN</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI        20:45 UEFA KONFERANS LİGİ "TRABZONSPOR - BASEL"</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 TRT HABER ORTAK YAYINI</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI        20:00 MUCİZE (YABANCI SİNEMA)</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Şubat Perşembe günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 ANNEM

FOX TV YAYIN AKIŞI     19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

STAR TV YAYIN AKIŞI    18:15 STAR HABER

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 ZOR OYUN

TV8 YAYIN AKIŞI        20:45 UEFA KONFERANS LİGİ "TRABZONSPOR - BASEL"

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 TRT HABER ORTAK YAYINI

ATV YAYIN AKIŞI        20:00 MUCİZE (YABANCI SİNEMA)

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 DEPREM BÖLGESİNDE SABAH</p> <p>09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?</p> <p>11:30 DEPREM ÖZEL </p> <p>12:30 ÖNCE VATAN (YERLİ SİNEMA)</p> <p>14:00 AŞK VE UMUT</p> <p>15:00 HİCRAN</p> <p>16:00 ARKA SOKAKLAR</p> <p>19:00 KANAL D ANA HABER</p> <p>20:00 ANNEM</p> <p>21:45 ANNEM(YERLİ SİNEMA)</p> <p>23:45 GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR</p> <p>01:30 DEPREM BÖLGESİNDE GECE</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 DEPREM BÖLGESİNDE SABAH

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:30 DEPREM ÖZEL 

12:30 ÖNCE VATAN (YERLİ SİNEMA)

14:00 AŞK VE UMUT

15:00 HİCRAN

16:00 ARKA SOKAKLAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 ANNEM

21:45 ANNEM(YERLİ SİNEMA)

23:45 GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR

01:30 DEPREM BÖLGESİNDE GECE

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT</p> <p>19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>18:15 STAR HABER</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:15 STAR HABER

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 BU SABAH</p> <p>12:00 HABERTÜRK ORTAK YAYINI</p> <p>15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME</p> <p>20:00 ZOR OYUN</p> <p>21:30 TEHLİKELİ GÖREV</p> <p>23:00 ZOR OYUN</p> <p>00:30 TEHLİKELİ GÖREV</p> <p>02:00 BABA</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 BU SABAH

12:00 HABERTÜRK ORTAK YAYINI

15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

20:00 ZOR OYUN

21:30 TEHLİKELİ GÖREV

23:00 ZOR OYUN

00:30 TEHLİKELİ GÖREV

02:00 BABA

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 DEPREM ÖZEL </p> <p>20:45 UEFA KONFERANS LİGİ "TRABZONSPOR - BASEL"</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 DEPREM ÖZEL 

20:45 UEFA KONFERANS LİGİ "TRABZONSPOR - BASEL"

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI</p> <p>05:00 TRT HABER ORTAK YAYINI</p> <p>10:45 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE</p> <p>12:15 TRT HABER ORTAK YAYINI</p> <p>19:00 ANA HABER</p> <p>19:55 İDDİALARIN AKSİNE</p> <p>20:00 TRT HABER ORTAK YAYINI</p> <p>05:00 KAPANIŞ</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:58 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

05:00 TRT HABER ORTAK YAYINI

10:45 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE

12:15 TRT HABER ORTAK YAYINI

19:00 ANA HABER

19:55 İDDİALARIN AKSİNE

20:00 TRT HABER ORTAK YAYINI

05:00 KAPANIŞ

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 KAHVALTI HABERLERİ</p> <p>11:00 BABAM (YERLİ SİNEMA)</p> <p>13:00 ATV GÜN ORTASI</p> <p>14:00 BÖLÜK (YERLİ SİNEMA)</p> <p>15:30 AKINCI ÇİZGİ DİZİ</p> <p>15:45 AKINCI ÇİZGİ DİZİ</p> <p>16:00 atv DEPREM ÖZEL YAYINI | ESRA EROL</p> <p>19:00 atv ANA HABER</p> <p>20:00 MUCİZE (YABANCI SİNEMA)</p> <p>21:40 BAĞLILIK HASAN(YERLİ SİNEMA)</p> <p>23:10 ATEŞ KUŞLARI</p> <p>01:40 BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI</p> <p>03:55 HERCAİ</p> <p>05:30 ATEŞ KUŞLARI</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

11:00 BABAM (YERLİ SİNEMA)

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BÖLÜK (YERLİ SİNEMA)

15:30 AKINCI ÇİZGİ DİZİ

15:45 AKINCI ÇİZGİ DİZİ

16:00 atv DEPREM ÖZEL YAYINI | ESRA EROL

19:00 atv ANA HABER

20:00 MUCİZE (YABANCI SİNEMA)

21:40 BAĞLILIK HASAN(YERLİ SİNEMA)

23:10 ATEŞ KUŞLARI

01:40 BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

03:55 HERCAİ

05:30 ATEŞ KUŞLARI

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