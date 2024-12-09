Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı: İstanbul da listeye girdi

Güleyin şöyle devam etti:

"Dijital göçebelik ve esnek çalışma çağında, Mercer'in verileri, yüksek yaşam kalitesi ve makul yaşam maliyetinin birleştiği yerlerin en çok tercih edilen destinasyonlar olduğunu gösteriyor. Bu durum, yer değiştirme, yatırım ve yetenek yönetimi kararlarını dengelemeye çalışan şirketler ve uluslararası çalışanlar için önemli bir zorluk oluşturuyor. Listede bu yıl İstanbul 3 basamak yükselerek 134’üncü sırada yer alırken, Ankara ise 138’inci sıradaki konumunu korudu."