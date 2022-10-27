Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafı üzerine gözaltına alınan 9 zanlıdan anne ve baba 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

DHA
27 Ekim 2022 Perşembe, 19:38
Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı
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Bodrum'da Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden anne Turcen Sakallıoğlu (52), baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53), abla F.K. (27) ve sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. (33) de adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, abla F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularına öfkeyle cevap veren baba Sakallıoğlu gazetecilere beddua ederken, anne Sakallıoğlu ise "Kızımı öldürmedim" diyerek tepki gösterdi.


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