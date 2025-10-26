Gana'da 1 yılda 32 binden fazla kişi, hava kirliliğinden öldü

Gana'da hava kirliliğinin, 2023 yılında 32 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Sağlık Etkileri Enstitüsü ile Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün ortak raporuna göre, hava kirliliği Gana'da yüksek tansiyonun ardından ikinci en büyük ölüm nedeni oldu.

Raporda, ülkede 2023 yılında hava kirliliğine bağlı olarak 32 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kirli havanın, ortalama bir Ganalının yaşam süresini 0,8 yıl kısalttığı vurgulanan raporda, ülkede hava kirliliğine bağlı ölüm oranının 100 bin kişide 177 olduğu kaydedildi.

Bu oranın, yüksek gelirli ülkelerdeki oranın on katından fazla olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, toplam ölümlerin yüzde 71'inin odun ve kömür gibi katı yakıtların kullanıldığı hane içi kirlilikten, yüzde 29’unun ise dış ortam kirliliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Hükümet, artan tehlike karşısında 2025'te yürürlüğe girecek "Hava Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği" ile ilk kapsamlı yasal çerçeveyi oluşturdu.

Yeni yasa, Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) emisyon sınırları belirleme ve ihlalleri cezalandırma yetkisi veriyor.