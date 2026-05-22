Garantör üniversite ne demek? Üçüncü üniversite ne anlama geliyor? Garantör üniversiteler hangileri?

Garantör üniversite, Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması ile gündeme geldi. Faaliyet izninin kaldırılması kararının ardından öğrencilerin eğitimlerine garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi’nde devam edecekleri duyuruldu.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Türkiye'deki Yükseköğretim Kanunu'na göre, her vakıf üniversitesi kurulurken bir devlet üniversitesi ile protokol yapmak zorundadır. Garantör üniversite, bir vakıf üniversitesinin herhangi bir nedenle faaliyet izninin durdurulması veya kapatılması durumunda, o üniversitedeki öğrencilerin eğitim haklarını devralan ve koruyan devlet üniversitesidir.

Eğitim gördüğü vakıf üniversitesi kapatılan öğrenciler, mağduriyet yaşamamaları adına doğrudan bu garantör devlet üniversitesinin çatısı altına alınırlar. Öğrencilerin ders intibakları, transkriptleri, kredi durumları ve mezuniyet işlemleri artık bu garantör üniversite tarafından yürütülür. Kısacası garantör üniversite, devletin öğrenciye sunduğu bir eğitim sigortasıdır.

ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTE NE ANLAMA GELİYOR?

Üniversite kapatılma süreçlerinde öğrencilerin en çok araştırdığı bir diğer kritik kavram ise 'Üçüncü Üniversite' hakkıdır.

Bir vakıf üniversitesi (1. üniversite) kapandığında, öğrenci otomatik olarak garantör devlet üniversitesine (2. üniversite) aktarılır. Ancak YÖK, öğrencilere dayatma yapmamak adına genellikle bir esneklik sunar. Öğrenci, garantör üniversitede eğitimine devam etmek istemezse, üniversiteye girdiği yıl aldığı YKS (veya eski adıyla ÖSS/LYS) puanını kullanarak, puanının yettiği başka bir üniversiteye yatay geçiş yapma hakkına sahip olur.

İşte öğrencinin garantör üniversiteyi reddedip, merkezi yerleştirme puanıyla kendi isteğiyle geçiş yaptığı bu yeni eğitim kurumuna hukuki terminolojide 'Üçüncü Üniversite' denir. Bu hak, öğrencinin kendi kariyer planlamasını özgürce yapabilmesi için son derece hayati bir yasal güvencedir.

GARANTÖR ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Google'da en sık yapılan aramalardan biri "Garantör üniversiteler listesi" olsa da, aslında sabit bir garantör üniversiteler havuzu yoktur. Her vakıf üniversitesinin garantör üniversitesi kendisine özeldir ve kuruluş aşamasında Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlenir. Genellikle vakıf üniversitesinin bulunduğu ildeki köklü devlet üniversiteleri garantör olarak atanır.